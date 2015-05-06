Блочная верстка адаптивного лэндинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок153 просмотра

Требуется сверстать лэндинг под десктоп, таблетку и мобильный телефон. Все стандартно.

10 лет назад
Paquito
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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