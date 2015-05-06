Верстка LP по продаже детских матрасов.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок97 просмотров

Требования стандартные: кросбраузерность, адаптивность, анимированные

иконки, какие-то ваши фирменные фишки.

дизайн: https://yadi.sk/d/y-l73wpwgu4g7 есть psd

10 лет назад
ivpetroff
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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