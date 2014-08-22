Желание работать и зарабатывать. Творческий подход к поставленным целям.

РАБОТАЮ КАЧЕСТВЕННО И ОПЕРАТИВНО!

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УСЛУГИ:

*Я занимаюсь не только рерайтингом и копирайтингом статей, а также пишу поэзию, поздравления в стихах и в прозе.

*Если вам нужны креативные, юмористические или легкие для восприятия тексты — это ко мне.

*Рерайт, копирайт с СЕО, стихи на русском и украинском языках.

*Новостные, информационные, аналитические, креативные, рекламные, обзорные, технические тексты.

*Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, SEO-оптимизация, рерайт.

*Обработка фотографий

*Дизайн сайтов

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1. Работаю только после принятия заявки.

2. Работу показываю скриншотами за исключением той, которая делается на сайте.

3. После утверждения, вы производите оплату, потом я скидываю файл с работой.

ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ:

Приват Банк, WebMoney.

КОНТАКТЫ:

Моя почта: [email protected]

Скайп: djgreshnic666

Тел:+380991222936

Ежедневно в сети: с 9:00 до 22:00