РАБОТАЮ КАЧЕСТВЕННО И ОПЕРАТИВНО!
**********************************************************************************************
УСЛУГИ:
*Я занимаюсь не только рерайтингом и копирайтингом статей, а также пишу поэзию, поздравления в стихах и в прозе.
*Если вам нужны креативные, юмористические или легкие для восприятия тексты — это ко мне.
*Рерайт, копирайт с СЕО, стихи на русском и украинском языках.
*Новостные, информационные, аналитические, креативные, рекламные, обзорные, технические тексты.
*Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, SEO-оптимизация, рерайт.
*Обработка фотографий
*Дизайн сайтов
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Работаю только после принятия заявки.
2. Работу показываю скриншотами за исключением той, которая делается на сайте.
3. После утверждения, вы производите оплату, потом я скидываю файл с работой.
ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ:
Приват Банк, WebMoney.
КОНТАКТЫ:
Моя почта: [email protected]
Скайп: djgreshnic666
Тел:+380991222936
Ежедневно в сети: с 9:00 до 22:00
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!