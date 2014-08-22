Создать сайт на WordPress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен26 заявок231 просмотр

Дизайн и верстка готовы, необходимо создать сайт. Сам по себе проект не особо сложный. В идеале хотелось бы использовать движок вордпресс. Хостинг и админка оплачены, доступ предоставим.

Пишите Ваши цены!

Сайт- футбольной школы.

Просьба в личку не писать, сам свяжусь когда рассмотрю все кандидатуры!

WordPress
11 лет назад
Rusinow
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Journalistt
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$300
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Journalistt
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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