Создать сайт на WordPress

Дизайн и верстка готовы, необходимо создать сайт. Сам по себе проект не особо сложный. В идеале хотелось бы использовать движок вордпресс. Хостинг и админка оплачены, доступ предоставим.

Пишите Ваши цены!

Сайт- футбольной школы.

Просьба в личку не писать, сам свяжусь когда рассмотрю все кандидатуры!