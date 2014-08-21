Клон сайт онлайн-консультант

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Закрыт5 заявок161 просмотр

Нужен клон redhelper, но клонировать нужно только основной функционал: определение местоположения, история диалогов, автоматическое приглашение. Интерфейс оставить без изменений.

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11 лет назад
DenBizRus
Денис 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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