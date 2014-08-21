Требуется создать сайт недвижимости. Уникальность - верификация собственников и их согласие на размещение объявления. На всех существующих сайтах (Авито, Из рук в руки и т.д.) подать объявление о продаже жилья ...
Клон сайт онлайн-консультант
Нужен клон redhelper, но клонировать нужно только основной функционал: определение местоположения, история диалогов, автоматическое приглашение. Интерфейс оставить без изменений.
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