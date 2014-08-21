Виртуальный офис для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок163 просмотра

Требуется создать сайт на технологиях phg, js, Yii qveri ,выполняющий задачу виртуального офиса для небольшой компании. Общение по скайпу

JavaScriptYii
11 лет назад
zoloto-21
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна копия сайта с парсингом каталога

    $250

    Нужна точная копия сайта adana.co.jp с парсингом каталога и возможность редактирования текущей информации ( перевод текстов на русский язык, добавить / удалять товары и др). Сайт по фунционала каталог, без необходимости привинчивать функции интернет ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать уже готовый сайт.

    Все доброго дня. Есть уже готовый сайт, необходимо слегка его дополнить и кое-что изменить, а именно - добавить и переименовать отдельные вкладки, сделать кнопку ( скайп чат ) в шапке сайта, разместить баннер и еще ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин на виртумарт

    Нужно создать магазин климатической техники на виртумарт. Будет много различных самописных модулей. Нужен хороший специалист, способный разбираться в чужих модулях и уметь их дорабатывать. В целом нужно будет сделать так, что бы база парсилась с ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб сайт бложного типа

    Примеры: decor8blog.com/ и www.daramuscat.com/ Внешний вид, рубрики и нужный функционал представляю себе хорошо. CMS не Joomla! Готова обсудить детали и жду ваших предложений. ) ТЗ по сайту ...

    Google AdsJoomla
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать сайт проектов с системой рейтинга

    Сайт представляет из себя что-то вроде сообщества-каталога с дополнительными возможностями. В сообществе состоит определенное кол-во человек. В личном кабинете предлагаются на голосование определенные проекты с датой начала и окончания голосования. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад