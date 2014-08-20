Примеры: decor8blog.com/ и www.daramuscat.com/ Внешний вид, рубрики и нужный функционал представляю себе хорошо. CMS не Joomla! Готова обсудить детали и жду ваших предложений. ) ТЗ по сайту ...
Магазин на виртумарт
Нужно создать магазин климатической техники на виртумарт. Будет много различных самописных модулей. Нужен хороший специалист, способный разбираться в чужих модулях и уметь их дорабатывать. В целом нужно будет сделать так, что бы база парсилась с наших сайтов, т.е. этот сайт будет как обобщающий для всех наших направлений. Более подробно при переписке.
Заявки фрилансеров
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