Требуется создать сайт на CMS 1C Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок130 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать сайт, по функционалу аналогичный сайту www.trinity-development.ru

Основным моментом, является создание функционала подбора недвижимости, на примере http://trinity-development.ru/department/.

При личном контакте, вышлем более подробное ТЗ.

Пожалуйста, указывайте примерную цену и сроки выполнения.

11 лет назад
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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