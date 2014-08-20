Приветствую. Я предоставляю текст-обзор женского товара. Вам нужно сделать на основе этого текста простую страничку + по тексту подобрать картинки. Ничего сложного в общем. Страничка нужна такого ...
Требуется создать сайт на CMS 1C Битрикс
Здравствуйте!
Необходимо создать сайт, по функционалу аналогичный сайту www.trinity-development.ru
Основным моментом, является создание функционала подбора недвижимости, на примере http://trinity-development.ru/department/.
При личном контакте, вышлем более подробное ТЗ.
Пожалуйста, указывайте примерную цену и сроки выполнения.
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