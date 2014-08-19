Нужно запустить сайт-форум для общения

Здравствуйте!

Для общения дачного посёлка, нужно создать обычный интернет форум, в котором будут регистрироваться и общаться жители посёлка.

Нужно:

- созадать шаблонный форум с небольшим дизайном (в шапке возможно будет фото посёлка)

- запустить его с нуля (есть только домен)

- повесить его на бесплатную систему управления сайтом (типа Joomla)

- подобрать максимально простое управление сайтом, но с большими возможностями дополнения (фото, док-ты и тд)

Просьба в предложение сразу указать стоимость и сроки!

Спасибо!