Создать сайт игр (аркады) на готовом движке

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок228 просмотров

Нужно создать сайт с flash играми на базе готового движка.

Движок: http://myarcadeplugin.com/ или можем обсудить другой.

Дизайн кастомный:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3041005/99Arcades/99aDesign/site/1.home.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3041005/99Arcades/99aDesign/site/4.game-play.jpg

Полное ТЗ при обсуждении.

Указывайте пожалуйста в заявке либо в ПМ примерную стоимость разработки сайта на myarcadeplugin.com/ с кастомным дизайном.

ВАЖНО:

1. Должны быть знания по работе с БД сайта (возможность подправить/изменить)

2. Должна быть возможность продолжать сотрудничество — чтоб я мог обращаться за доработками за отдельную плату.

Если сработаемся то закажу у Вас несколько других проектов.

11 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад
$1200
25 дней
Проект был выполнен просто отлично! Будем продолжать сотрудничество по другим проектам.
Супер, приятно работать с таким человеком

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад

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