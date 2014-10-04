Создать сайт игр (аркады) на готовом движке

Нужно создать сайт с flash играми на базе готового движка.

Движок: http://myarcadeplugin.com/ или можем обсудить другой.

Дизайн кастомный:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3041005/99Arcades/99aDesign/site/1.home.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3041005/99Arcades/99aDesign/site/4.game-play.jpg

Полное ТЗ при обсуждении.

Указывайте пожалуйста в заявке либо в ПМ примерную стоимость разработки сайта на myarcadeplugin.com/ с кастомным дизайном.

ВАЖНО:

1. Должны быть знания по работе с БД сайта (возможность подправить/изменить)

2. Должна быть возможность продолжать сотрудничество — чтоб я мог обращаться за доработками за отдельную плату.

Если сработаемся то закажу у Вас несколько других проектов.