Помощь в разработке сайта

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Закрыт4 заявки171 просмотр

Требуется помощь программисту в доработке сайта. Желательны наработки по реализации соц.сетей( обмен сообщениями на сайте, ленты новостей,комментарии, отзывы). Используется фреймворк Codeigniter. Ссылку на сайт скину при необходимости.

CodeIgniter
11 лет назад
LDL_
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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