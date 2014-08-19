Требуется написать небольшую crm с нуля, от программирования до дизайна. Основное назначение: хранение информации о клиентах, поставщиках, складе и т.д. Сайт должен справляться с высокой нагрузкой, быть хорошо защищенным от разного рода аттак ...
Сделать сайт по примеру
Здравствуйте!
Нужно сделать сайт по примеру http://dota2.starladder.tv/ со всеми функциями и модулями как там ..
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