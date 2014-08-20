Необходимо создать сайт на WordPress

Дизайн и верстка готовы, необходимо создать сайт. Сам по себе проект не особо сложный, нам в нем важны две вещи - это умный поиск и SEO-подготовка. В идеале хотелось бы использовать некий поисковый движок типа sphinx, потому что стандартный поиск не удовлетворяет наши требования.