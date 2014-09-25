Небольшой сайт с каталогом на ModX

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок150 просмотров

Необходимо сверстать ~6 страниц-шаблонов, подготовить функционал и настроить сайт. Наиболее предпочтительный вариант - ModX.

Из нестандартного:

* привязка ТХ (2 зависимых значения) и подбор на их основе;

* несколько текстовых полей с редактором

Подробнее о требованиях - в ТЗ. Бюджет - до 200$.

MODX
11 лет назад
awpshko
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$200
10 дней
Был нужен простенький сайт с подбором и каталогом - Ярослав выполнил все согласно ТЗ точно в срок. Все доработки выполнял очень быстро и качественно. Советую, надеюсь, что получится посотрудничать в дальнейшем при появлении новых проектов.
Спасибо за интересный проект. Будем работать дальше.

Заявки фрилансеров

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад

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