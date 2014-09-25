Требуется написать небольшую crm с нуля, от программирования до дизайна. Основное назначение: хранение информации о клиентах, поставщиках, складе и т.д. Сайт должен справляться с высокой нагрузкой, быть хорошо защищенным от разного рода аттак ...
Небольшой сайт с каталогом на ModX
Необходимо сверстать ~6 страниц-шаблонов, подготовить функционал и настроить сайт. Наиболее предпочтительный вариант - ModX.
Из нестандартного:
* привязка ТХ (2 зависимых значения) и подбор на их основе;
* несколько текстовых полей с редактором
Подробнее о требованиях - в ТЗ. Бюджет - до 200$.
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