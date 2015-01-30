2 Landing Page

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Завершен10 заявок176 просмотров

Нужно создать 2 лэндинга, в прикреплённых файлах ТЗ

Лэндинг №2 надо сделать в 2-х вариантах - короткий и длинный. Короткий вариант до первого подзаголовка "Почему вы попали в черный список"

Вёрстка нужна адаптивная под мобильные устройства и под самые распространённые браузеры.

Также надо будет лэндинг №2 установить на хостинг

От вас жду: цену за всю работу (укажите общую сумму и стоимость каждого лэндинга)

Предложения по оформлению - опишите, как вы представляете себе реализацию этих проектов, может отдельные блоки.

11 лет назад
alioka
36 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$400
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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