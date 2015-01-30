2 Landing Page

Нужно создать 2 лэндинга, в прикреплённых файлах ТЗ

Лэндинг №2 надо сделать в 2-х вариантах - короткий и длинный. Короткий вариант до первого подзаголовка "Почему вы попали в черный список"

Вёрстка нужна адаптивная под мобильные устройства и под самые распространённые браузеры.

Также надо будет лэндинг №2 установить на хостинг

От вас жду: цену за всю работу (укажите общую сумму и стоимость каждого лэндинга)

Предложения по оформлению - опишите, как вы представляете себе реализацию этих проектов, может отдельные блоки.