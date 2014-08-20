Доработать уже готовый сайт.

Все доброго дня. Есть уже готовый сайт, необходимо слегка его дополнить и кое-что изменить, а именно - добавить и переименовать отдельные вкладки, сделать кнопку ( скайп чат ) в шапке сайта, разместить баннер и еще пару пунктов, которые можно обсудить уже во время работы. Спасибо