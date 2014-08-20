Доработать уже готовый сайт.

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Закрыт9 заявок202 просмотра

Все доброго дня. Есть уже готовый сайт, необходимо слегка его дополнить и кое-что изменить, а именно - добавить и переименовать отдельные вкладки, сделать кнопку ( скайп чат ) в шапке сайта, разместить баннер и еще пару пунктов, которые можно обсудить уже во время работы. Спасибо

11 лет назад
boombucks
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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