Сделать сайт на WP по нарисованному макету.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок141 просмотр

Есть нарисованный макет сайта (порядка 20 страниц) нужно по ним сделать сайт на WP. В заявке обязательно указывайте стоимость работы. При приемлемой цене предложу еще 4 аналогичных сайта.

WordPress
11 лет назад
burov077
Николай 
27 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Магазин на виртумарт

    Нужно создать магазин климатической техники на виртумарт. Будет много различных самописных модулей. Нужен хороший специалист, способный разбираться в чужих модулях и уметь их дорабатывать. В целом нужно будет сделать так, что бы база парсилась с ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб сайт бложного типа

    Примеры: decor8blog.com/ и www.daramuscat.com/ Внешний вид, рубрики и нужный функционал представляю себе хорошо. CMS не Joomla! Готова обсудить детали и жду ваших предложений. ) ТЗ по сайту ...

    Google AdsJoomla
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать сайт проектов с системой рейтинга

    Сайт представляет из себя что-то вроде сообщества-каталога с дополнительными возможностями. В сообществе состоит определенное кол-во человек. В личном кабинете предлагаются на голосование определенные проекты с датой начала и окончания голосования. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-визитка

    $250

    Требуется сайт визитка для таможенного представителя, простой, легкий, лаконичный неброский дизайн, отдельно продвижение сайта

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт туристической компании

    Требуется команда для разработки сайта: дизайнер, верстальщик, программист (ы) - Необходимо знание хостеров (включая иностранных): кто что предлагает, на каких условиях, какие языки программирования и БД поддерживает; - опыт разработки многоязычных сайтов: ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-фотогаллерея

    $500

    Добрый день! Надо сделать сайт-фотогалерею. 1) Без flash, без анимации; 2) Вне любой системы управления сайтом; 3) В Dreamweaver. Визуальный пример: http://www.templatemonster.com/ru/dynamic-flash-photo-galleries-type/34587.html Но с изменениями: 1) Без меню ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать сайт на CMS 1C Битрикс

    Здравствуйте! Необходимо создать сайт, по функционалу аналогичный сайту www.trinity-development.ru Основным моментом, является создание функционала подбора недвижимости, на примере http://trinity-development.ru/department/. При личном контакте, вышлем более подробное ТЗ. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-визитка

    $30

    Нужен сайт визитка с минимальным бюджетом. На сайте будет 5 страниц. На всех будет текст. Так же нужно будет кнопка "Заказать звонок". Сайт должен стоять на joomla 3, что бы вышло дешевле можно использовать шаблон. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад