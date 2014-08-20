Нужна точная копия сайта adana.co.jp с парсингом каталога и возможность редактирования текущей информации ( перевод текстов на русский язык, добавить / удалять товары и др). Сайт по фунционала каталог, без необходимости привинчивать функции интернет ...
Создать сайт под ключ
Необходимо создать уникальный лендинг для транспортной компании. Дизайн и верстку.
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