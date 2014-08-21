Нужен сайт визитка для компании. Без использовании CMS. Фреймворк Время и сумму пишите сразу.
Написать лендинг на Drupal или wordpress
Написать лендинг на Drupal или wordpress под ключ. Для салона красоты. Подробный бриф вышлю. Отвечу только тем кто вышлет примеры своих работ. Спасибо за понимание
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