Сайт для Грузоперевозок

Здравствуйте, нужен сайт по грузоперевозкам. Основной задачей является, что бы сайт включал в себя ~8-10 городов Подмосковья (Москвы в списке не будет). Отображение в поисковике Яндекс по запросу Грузоперевозки "название города", переезд по "название города", заказать газель "название города" на первой странице (3-5 место, по окончанию работ по SEO (не более 6 месяцев)). Сайт должен быть простой, но информативный.

Это то что я хочу увидеть в идеале, но я могу в чем то ошибаться, поэтому готов обсуждать предложения.

Пример: http://perevozki-ok.ru/