Нужен полный аналог www.mamba.ru, со нашим дизайном (PSD будут полностью подготовлены к верстке.) Какие-то мелочи уберуться, какие-то добавяться, но в целом все будет максимально таким же, как на www.mamba.ru ...
Социальноориентированный сайт недвижимости
Требуется создать сайт недвижимости. Уникальность - верификация собственников и их согласие на размещение объявления.
На всех существующих сайтах (Авито, Из рук в руки и т.д.) подать объявление о продаже жилья может любой человек. Этим часто пользуются недобросовестные посредники. СМИ не могут себе позволить размещать объявления только от собственников жилья, это приведет к падению дохода.
Живу и работаю в Кирове. Идея о создании подобного сайта возникла после продажи своего старого жилья и покупки нового. Из-за отсутствия подобной площадки для обмена информацией напрямую между продавцом и покупателем вынужден был продавать и приобретать жильё с участием посредников-риэлторов. Причем все их услуги были только в информационном поле, документы оформлял приглашенный мною юрист.
Есть чёткое понимание ЧТО и КАК должно работать. Требуется реализовать идею в интернете.
Сайт сложный – сайт-доска с фильтрами, есть соотношения с публичными картами (предпочтение Гугл).
Сайт уникальный, он будет выделяться в общей массе, для создателя это будет хорошей рекламой.
Интересует сумма.
В итоге должен получиться сайт недвижимости где:
А) оперативная и достоверная информация
Б) отсутствуют недобросовестные посредники
В) отсутствуют навязанные услуги
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