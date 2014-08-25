Социальноориентированный сайт недвижимости

Требуется создать сайт недвижимости. Уникальность - верификация собственников и их согласие на размещение объявления.

На всех существующих сайтах (Авито, Из рук в руки и т.д.) подать объявление о продаже жилья может любой человек. Этим часто пользуются недобросовестные посредники. СМИ не могут себе позволить размещать объявления только от собственников жилья, это приведет к падению дохода.

Живу и работаю в Кирове. Идея о создании подобного сайта возникла после продажи своего старого жилья и покупки нового. Из-за отсутствия подобной площадки для обмена информацией напрямую между продавцом и покупателем вынужден был продавать и приобретать жильё с участием посредников-риэлторов. Причем все их услуги были только в информационном поле, документы оформлял приглашенный мною юрист.

Есть чёткое понимание ЧТО и КАК должно работать. Требуется реализовать идею в интернете.

Сайт сложный – сайт-доска с фильтрами, есть соотношения с публичными картами (предпочтение Гугл).

Сайт уникальный, он будет выделяться в общей массе, для создателя это будет хорошей рекламой.

Интересует сумма.

В итоге должен получиться сайт недвижимости где:

А) оперативная и достоверная информация

Б) отсутствуют недобросовестные посредники

В) отсутствуют навязанные услуги