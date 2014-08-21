Нужно создать сайт с модулем турниров

Необходимо создать сайт с модулем турниров и команд На системе DLE

- Любой юзер может создать команду

- Любой юзер может вступить в команду (капитан, создавший комануд должен подтвердить запрос)

- Очки команд (будут начислятся через админпанель)

- Редактирование команд через админ панель (реадктирование состава, редактирование очков команды, удаление команды, добавление команды)

- Поле у каждого юзера с названием команды, в которой он состоит.

- В каждой команде профиля юзеров, которые состоят в команде

- лист достежений (будет редактироваться через админ панель, после турниров)

- Блок «Как с нами связаться» (Сайт команды, ближайший турнир, Вступить в команду, Рейтинг команды, Назначить КВ)

- Состав команды.

Турниры:

- Создание турниров через АЦ, редактирование, удаление.

- Регистрация команд на турнир

- Удаление команды с турнира

- турнирная таблица

Подробное тз при выборе подаче заявки.

Срок на выполнение — 2 недели.