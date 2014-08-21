Требуется создать сайт недвижимости. Уникальность - верификация собственников и их согласие на размещение объявления. На всех существующих сайтах (Авито, Из рук в руки и т.д.) подать объявление о продаже жилья ...
Нужно создать сайт с модулем турниров
Необходимо создать сайт с модулем турниров и команд На системе DLE
- Любой юзер может создать команду
- Любой юзер может вступить в команду (капитан, создавший комануд должен подтвердить запрос)
- Очки команд (будут начислятся через админпанель)
- Редактирование команд через админ панель (реадктирование состава, редактирование очков команды, удаление команды, добавление команды)
- Поле у каждого юзера с названием команды, в которой он состоит.
- В каждой команде профиля юзеров, которые состоят в команде
- лист достежений (будет редактироваться через админ панель, после турниров)
- Блок «Как с нами связаться» (Сайт команды, ближайший турнир, Вступить в команду, Рейтинг команды, Назначить КВ)
- Состав команды.
Турниры:
- Создание турниров через АЦ, редактирование, удаление.
- Регистрация команд на турнир
- Удаление команды с турнира
- турнирная таблица
Подробное тз при выборе подаче заявки.
Срок на выполнение — 2 недели.
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