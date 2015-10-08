Доработка сайта автосервиса.

Всех приветствую. Нужен сайт под ключ. Что необходимо в кратце: Мне нужно чтобы пользователь мог зарегистрироваться под своим именем майл возможно мобильный заполнить резюме на сайте и отправить его администратору сайта для последующей обработки. ...