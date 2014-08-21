Cайт под ключ.

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Закрыт6 заявок193 просмотра

Всех приветствую. Нужен сайт под ключ. Что необходимо в кратце: Мне нужно чтобы пользователь мог зарегистрироваться под своим именем майл возможно мобильный заполнить резюме на сайте и отправить его администратору сайта для последующей обработки.

Администратор сайта создает для пользователя аккаунт для скачивание пользователем его фотографий и видео, резюме в разных форматах желательно .pdf .doc. rtf и т.д.

- Дополнительные пункт условия лично кандидату.

Желательно сделать на доступных движках и форматах используя базу данных mysql и что то типа wordpress (не обязательно)

Рассматриваю ваши предложения доступность как по деньгам, так красивое оформление сайта обязательно. оплата сбербанк.

MySQLWordPress
11 лет назад
darkwaider
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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