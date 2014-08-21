Cайт под ключ.

Всех приветствую. Нужен сайт под ключ. Что необходимо в кратце: Мне нужно чтобы пользователь мог зарегистрироваться под своим именем майл возможно мобильный заполнить резюме на сайте и отправить его администратору сайта для последующей обработки.

Администратор сайта создает для пользователя аккаунт для скачивание пользователем его фотографий и видео, резюме в разных форматах желательно .pdf .doc. rtf и т.д.

- Дополнительные пункт условия лично кандидату.

Желательно сделать на доступных движках и форматах используя базу данных mysql и что то типа wordpress (не обязательно)

Рассматриваю ваши предложения доступность как по деньгам, так красивое оформление сайта обязательно. оплата сбербанк.