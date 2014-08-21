Требуется создать сайт недвижимости. Уникальность - верификация собственников и их согласие на размещение объявления. На всех существующих сайтах (Авито, Из рук в руки и т.д.) подать объявление о продаже жилья ...
Написать сайт Codeigniter+JS
Доброго времени суток. нужен толковый программист знающий Codeigniter, JS, Ajax.
Техническое задание вышлю исполнителю.
от вас жду цену часа работы и список выполненных работ.
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