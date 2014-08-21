Необходимо создать сайт с модулем турниров и команд На системе DLE - Любой юзер может создать команду - Любой юзер может вступить в команду (капитан, создавший комануд должен подтвердить запрос) ...
Landing Page
Собственно ищется создатель, тематика - керамические ножи.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на пхпшопе, нужно сделать сайт на вордпрессе с выбранным шаблоном. Что нужно сделать: 1. залить движок на хостинг 2. натянуть шаблон 3. Перекачать и разместить все материалы с предыдущего сайта. ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Доброго времени суток. нужен толковый программист знающий Codeigniter, JS, Ajax. Техническое задание вышлю исполнителю. от вас жду цену часа работы и список выполненных работ.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно изготовить оптимизированный сайт под ключ, запустить его, везде зарегистрировать, сопровождать (только Москва)Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Под ключ = дизайн + верстка. Нужно несколько мобильных лэндингов типа: http://saletwo.ru/breitlingm/ http://patek.73737.ru только на другие товары, не часы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Привет! Простенький лендинг на 1 товар.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт11 лет назад
Всех приветствую. Нужен сайт под ключ. Что необходимо в кратце: Мне нужно чтобы пользователь мог зарегистрироваться под своим именем майл возможно мобильный заполнить резюме на сайте и отправить его администратору сайта для последующей обработки. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужен клон redhelper, но клонировать нужно только основной функционал: определение местоположения, история диалогов, автоматическое приглашение. Интерфейс оставить без изменений. Пишите вашу цену и сроки...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2000
Здравствуйте, нужен сайт по грузоперевозкам. Основной задачей является, что бы сайт включал в себя ~8-10 городов Подмосковья (Москвы в списке не будет). Отображение в поисковике Яндекс по запросу Грузоперевозки "название города", переезд по "название города", ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт11 лет назад