Landing Page

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Закрыт29 заявок242 просмотра

Собственно ищется создатель, тематика - керамические ножи.

11 лет назад
smptech
Алекей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

westwood22
Анастасия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад
$200
5 дней
После получения предоплаты и непродолжительной работы человек пропал. Не советую работать с ним. Потрачено время и деньги..

Заявки фрилансеров

westwood22
Анастасия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад

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