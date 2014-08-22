Преподаватель WEB-дизайна

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка149 просмотров

Мы ищем наставников для передачи практического опыта и навыков владения профессией.

Условия работы: почасовая оплата или полная занятость (по договоренности).

Обязанности:

Начитка лекций,

Подготовка лекционного материала и сдача экзаменов,

общение со студентами, разработка новых учебных материалов.

Знание английского языка для коммуникации внутри компании.

11 лет назад
Rusinow
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Journalistt
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$500
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ответственный работодатель, в дальнейшем буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Journalistt
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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