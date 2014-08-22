Здравствуйте! необходимо смоделировать прицеп low poly в blender, желательно. Или хотя бы его потом передать в формате obj.
Преподаватель WEB-дизайна
Мы ищем наставников для передачи практического опыта и навыков владения профессией.
Условия работы: почасовая оплата или полная занятость (по договоренности).
Обязанности:
Начитка лекций,
Подготовка лекционного материала и сдача экзаменов,
общение со студентами, разработка новых учебных материалов.
Знание английского языка для коммуникации внутри компании.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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