Нужно найти модель машины аналогичной той что на картинке, lamborghini gallardo gt3 Наложить логотипы, сделать рендер с бликами с нескольких ракурсов
Нужен дизайн VIP салона катера
Требуется нарисовать VIP салон для существующего катера на воздушной подушке. Оплата договорная.
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