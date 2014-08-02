Нужен дизайн VIP салона катера

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  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок174 просмотра

Требуется нарисовать VIP салон для существующего катера на воздушной подушке. Оплата договорная.

11 лет назад
ODH
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

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