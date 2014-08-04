Нарисовать схему

На карте участка надо схематично изобразить расположение объектов.

Главное чтобы было красивая картинка, размеры, пропорции не обязательно строго соблюдать, т.к. в дальнейшем эту работу будут делать архитекторы.

Теперь о конкретике:

1. Участок пляжа (10.000 кв.м.), на нем в виде схемы надо изобразить несколько бассейнов, ночной клуб и ресторан, пару горок аквапарка, пляжный клуб (лежаки и т.д.), пару небольших мелких объектов.

2. Сроки минимальные , надо в пятницу вечером.

Оцените пожалйуста, сколько будет стоить 3d и 2d. Если из-за 3d сроки затянуться, то делать будет 2d.