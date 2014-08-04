Нужно доработать картинку для главной страницы сайта (jpeg в прикреплении), внести в нее необходимые элементы, указаны ниже 1. видеокамера снаружи уличная, возможно несколько; 2. охранный датчик движения на стене комнаты (устанавливается примерно на ...
Нарисовать схему
На карте участка надо схематично изобразить расположение объектов.
Главное чтобы было красивая картинка, размеры, пропорции не обязательно строго соблюдать, т.к. в дальнейшем эту работу будут делать архитекторы.
Теперь о конкретике:
1. Участок пляжа (10.000 кв.м.), на нем в виде схемы надо изобразить несколько бассейнов, ночной клуб и ресторан, пару горок аквапарка, пляжный клуб (лежаки и т.д.), пару небольших мелких объектов.
2. Сроки минимальные , надо в пятницу вечером.
Оцените пожалйуста, сколько будет стоить 3d и 2d. Если из-за 3d сроки затянуться, то делать будет 2d.
Выбранный исполнитель
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