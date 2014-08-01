Нарисовать систему координат для исходника (труба)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки155 просмотров

Есть исходник в формате PNG, нужно для него нарисовать систему координат, а точнее указать диаметр и толщину стенки

Рисовать нужно так же в формате PNG

11 лет назад
alex237396
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

earl9111
Василий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую. Абсолютно адекватный заказчик, знает чего хочет, а это в нынешнее время редкость! :)

Заявки фрилансеров

earl9111
Василий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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