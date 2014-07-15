Нужно визуализировать несколько моделей футболок. Визуализация должна быть реалистична. На выходе должно быть два изображения одной футболки (front & back) В атаче первый базовый вариант который нужно перенести в 3D. ...
Создание 3d модели
создание 3d модели по существующим фотографиям скульптуры
Заявки фрилансеров
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