Нужны исполнители для сотрудничества

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок396 просмотров

Нужны люди для сотрудничества, 3д графика, визуализации интерьера, экстерьера, 3д анимации(рекламные ролики).

Так же возможно нужны будут люди для написания сценариев для рекламных роликов.

Желательно без рабочей занятости.

Высылайте своё портфолио и ориентирочные цены ваших работ

11 лет назад
Tolyanchik
Анатолий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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