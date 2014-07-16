ЗD картинка для сайта видеонаблюдение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки171 просмотр

Нужно доработать картинку для главной страницы сайта (jpeg в прикреплении), внести в нее необходимые элементы, указаны ниже

1. видеокамера снаружи уличная, возможно несколько;

2. охранный датчик движения на стене комнаты (устанавливается примерно на высоте 2,5 м при высоте 3 м потолков);

3. пожарный датчик на потолке и\или красная кнопка на стене 1,5 м;

4. шлагбаум на подъезде к зданию;

5. электрический считок внутри или снаружи здания, может в щитовой;

6. кабель-канал с блоком розеток (0,2 – 0,4 м от пола) для подключения компьютера к интернету, телефону;

7. центральная панель управления умным домом (обычно это айпад на стене в на который выведены значки управления нарисованные на схеме дома);

8. спутниковая тарелка на крыше здания.

Должно примерно получиться как на сайте http://r-resheniya.ru/

PSD в наличии.

11 лет назад
anmobian
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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