ЗD картинка для сайта видеонаблюдение

Нужно доработать картинку для главной страницы сайта (jpeg в прикреплении), внести в нее необходимые элементы, указаны ниже

1. видеокамера снаружи уличная, возможно несколько;

2. охранный датчик движения на стене комнаты (устанавливается примерно на высоте 2,5 м при высоте 3 м потолков);

3. пожарный датчик на потолке и\или красная кнопка на стене 1,5 м;

4. шлагбаум на подъезде к зданию;

5. электрический считок внутри или снаружи здания, может в щитовой;

6. кабель-канал с блоком розеток (0,2 – 0,4 м от пола) для подключения компьютера к интернету, телефону;

7. центральная панель управления умным домом (обычно это айпад на стене в на который выведены значки управления нарисованные на схеме дома);

8. спутниковая тарелка на крыше здания.

Должно примерно получиться как на сайте http://r-resheniya.ru/

PSD в наличии.