Здравствуйте. Нужна текстурированная 3D-модель Сталина в полный рост для последующего изготовления на цветном 3D-принтере. Возможно, у кого-либо уже есть готовая модель или какие-либо наработки, или вы можете создать её ...
Сделать 3д версию логотипа
Добрый день необходимо сделать 3Д логотип который вращается. В приложении пример\
Логотип который нужно отрисовать так же в приложении
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