Нужна 3D-модель Сталина для 3D-печати

Здравствуйте.

Нужна текстурированная 3D-модель Сталина в полный рост для последующего изготовления на цветном 3D-принтере.

Возможно, у кого-либо уже есть готовая модель или какие-либо наработки, или вы можете создать её с нуля.

В любом случае, буду рад выслушать предложения по стоимости и срокам. Спасибо.