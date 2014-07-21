Нужна 3D-модель Сталина для 3D-печати

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки249 просмотров

Здравствуйте.

Нужна текстурированная 3D-модель Сталина в полный рост для последующего изготовления на цветном 3D-принтере.

Возможно, у кого-либо уже есть готовая модель или какие-либо наработки, или вы можете создать её с нуля.

В любом случае, буду рад выслушать предложения по стоимости и срокам. Спасибо.

11 лет назад
KOT1
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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