ODH

Мария ODH

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Размещение объявлений в сети Internet

    Требуется фрилансер для размещения объявлений по тематике Суда на воздушной подушке. (заголовок,текст, фото, прочую инфу нужно брать самостоятельно с нашего сайта) по всевозможным бесплатным доскам объявлений, площадкам, форумам и т.д. Ссылки на поданные объявления обязательны. Оплата: ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад