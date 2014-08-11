Визуализировать 3D коттедж

Имеется проект коттеджа в виде PDF. Требуется визуализировать его в 3D. Хочу подобрать цвет отделки сайдингом и цвет отделки цоколя. Крыша уже есть. Указывайте цену и условия работы, без цены предложения сразу удаляю.

По срокам: желательно срочно.

Крыша во вложении

На выходе должны быть изображение дома, возможно анимация какая нибудь. Визуализировать нужно только внешний облик. Внутренности не нужно.

Оплата Яндекс Деньгами, по итогу работы.