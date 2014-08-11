Визуализировать 3D коттедж

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки181 просмотр

Имеется проект коттеджа в виде PDF. Требуется визуализировать его в 3D. Хочу подобрать цвет отделки сайдингом и цвет отделки цоколя. Крыша уже есть. Указывайте цену и условия работы, без цены предложения сразу удаляю.

По срокам: желательно срочно.

Крыша во вложении

На выходе должны быть изображение дома, возможно анимация какая нибудь. Визуализировать нужно только внешний облик. Внутренности не нужно.

Оплата Яндекс Деньгами, по итогу работы.

11 лет назад
files32
44 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
$100
3 дня
ок
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад

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