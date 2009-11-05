Рекомендую Дмитрия, как ответственного исполнителя. Отличительная черта - стремление выяснить досконально подробности исполняемого задания. Человек не жалеет на это время и в итоге называет взвешенную сумму, которая точно равна его усилиям. В итоге довольны все.