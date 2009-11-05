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- Программирование и настройка drupal172 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Рекомендую Дмитрия, как ответственного исполнителя. Отличительная черта - стремление выяснить досконально подробности исполняемого задания. Человек не жалеет на это время и в итоге называет взвешенную сумму, которая точно равна его усилиям. В итоге довольны все.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задание четкое, всегда на связи. Оплатил все быстро и без проблем. Рекомендую всем фрилансерам.