files32

Дмитрий files32

 
43 годаРоссия/Красноярск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Drupal, PHP, Delphi

PHPDelphiDrupal
Портфолио
Отзывы заказчиков
jishnu
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Скрипт пересчета валют
Рекомендую Дмитрия, как ответственного исполнителя. Отличительная черта - стремление выяснить досконально подробности исполняемого задания. Человек не жалеет на это время и в итоге называет взвешенную сумму, которая точно равна его усилиям. В итоге довольны все.
Отличный заказчик. Задание четкое, всегда на связи. Оплатил все быстро и без проблем. Рекомендую всем фрилансерам.
Ответный отзыв