Имеется проект коттеджа в виде PDF. Требуется визуализировать его в 3D. Хочу подобрать цвет отделки сайдингом и цвет отделки цоколя. Крыша уже есть. Указывайте цену и условия работы, без цены предложения сразу удаляю. ...
Отрисовка 3д проекта, срочно
Нужна визуализация 3д интерьера
Игровая зона.
В ней на полу - экран на подиуме (2 варианта), закрытый защитным стеклом.
На экране нарисовать играющих с изображением детей (типа интерактивный пол)
Вид сверху прилагаю
3Д модель помещения в DWG предоставлю.
Проект должен быть сделать в понедельник - 04.08.2014, до 12 часов дня!!!
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