Нужно отмоделить в коате или любом другом выдающим солид геометрию редакторе вот такой логотип. Толщина 10мм, высота 75, ширина по пропорциям. Пространство вокруг синего креста внизу заполнить чуть утопающей от бортиков заливкой.
Нужно наложить графику на 3д модель машины
Нужно найти модель машины аналогичной той что на картинке, lamborghini gallardo gt3
Наложить логотипы, сделать рендер с бликами с нескольких ракурсов
Заявки фрилансеров
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