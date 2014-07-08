Необходимо снять и смонтировать цикл интервью в Москве Такого толка http://www.youtube.com/watch?v=JCaVueuVnso 10 спикеров по 1 часу каждое, две камеры В Заявках прикладывайте портофолио Спасибо!
- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно отделить изображение зеленой печати от файла недостающие кусочки дорисовать, файл в приложенииВерстка полиграфии6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сделать флаер для курсов французского языка, флаер будет печататься на крафт бумаге, необходима стилистика старых винтажных французских открыток. Примеры и логотип в приложении. Текст: УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Изучение французского языка вместе с русским и французским ...Дизайн продукции19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать рендер бутылки с разных ракурсов из эскиза(champagne.jpg) по качеству близкий к референсу(reference.jpg)3D-графика11 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется в видеоролике наложить изображение с трекингом на дом. Несколько роликов с разных ракурсов. Примерная картина происходящего в приложении. Ищу проффессионала.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно найти модель машины аналогичной той что на картинке, lamborghini gallardo gt3 Наложить логотипы, сделать рендер с бликами с нескольких ракурсов3D-графика5 заявокЗакрыт9 лет назад
нужно сделать 3д модель кальяна, фото в приложении. + качественный рендер с картинками с нескольких ракурсов3D-графика15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать букву G ровной в логотипе. Логотип в вектореЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно переписать два коротких сценария в приличном стиле:) Тексты такого плана: Тренер День нашего героя начинается в 5.30 утра. В типичной квартире, в спальном районе. Показываем простой быт нашего героя в деталях. Акцент на будильник в часах ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад