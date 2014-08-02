Необходима модель торговой стойки (тумбы) (можно 3DMax). К заданию прилагаю рисунок от руки, который нужно перевести в 3D. Итогом должна явится 3D модель тумбы и ее изображение (!). Если будет необходима фактура материала - ...
3D визуализации жилого комплекса
Требуются визуализации жилого комплекса с разных ракурсов. Достаточно подробная проработка деталей. Жду примеры работ и цены (приблизительные). Точная оценка после подробной постановки задачи.
Необходимо подготовить 3D визуализацию следующих объектов:
1. Микрорайона (2 точки обзора)
2. Строящегося дома 3 точки обзора с отделкой общих зон и прилегающей благоустроенной территории.
3. Поэтажные планировки
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