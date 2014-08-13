Необходим макет стойки/торгового павильона

Необходима модель торговой стойки (тумбы) (можно 3DMax). К заданию прилагаю рисунок от руки, который нужно перевести в 3D. Итогом должна явится 3D модель тумбы и ее изображение (!).

Если будет необходима фактура материала - дам ссылки на сайты с изображением структуры.

По всей доп. информации - пишите.