Текстуровщик Maya, 3ds-Max

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка234 просмотра

Для постоянного сотрудничества ищем хорошего текстуровщика.

Обязанности: Создание и настройка текстур для сцен, УЖЕ подготовленных в Maya, 3ds-Max

Требования:

знания особенностей кривых поверхностей;

понимание принципов развёртки текстуры на объекте;

умение создавать собственные текстуры и корректно наносить свои и готовы текстуры на различные объекты;

Подгонка и сшивание фрагментов текстуры в единую бесшовную карту;

Корректная развёртка отдельных фрагментов;

Разравнивание сложных участков

Условия:

Работа удаленная, без фиксированного графика.

Самое важное: качество и четкие сроки сдачи работы.

Оплата по каждому проекту оговаривается отдельно.

Доступ к рендер-ферме предоставляется.

3ds Max
11 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Визуализировать экстерьер коттеджа

    $100

    Требуется визуализировать экстерьер коттеджа и сада. Требование максимально реалистичные картинки. Ориентировочно 4-5 картинок. Дом уже построен , вышлю фото и все необходимые размеры.

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D визуализации жилого комплекса

    Требуются визуализации жилого комплекса с разных ракурсов. Достаточно подробная проработка деталей. Жду примеры работ и цены (приблизительные). Точная оценка после подробной постановки задачи. Необходимо подготовить 3D визуализацию следующих объектов: ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим макет стойки/торгового павильона

    Необходима модель торговой стойки (тумбы) (можно 3DMax). К заданию прилагаю рисунок от руки, который нужно перевести в 3D. Итогом должна явится 3D модель тумбы и ее изображение (!). Если будет необходима фактура материала - ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отмоделить солид логотип для печати.

    $100

    Нужно отмоделить в коате или любом другом выдающим солид геометрию редакторе вот такой логотип. Толщина 10мм, высота 75, ширина по пропорциям. Пространство вокруг синего креста внизу заполнить чуть утопающей от бортиков заливкой.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать несколько проектов беседок

    $250

    Нужны 3д проекты несложных беседок. По 3-4 рисунка. Количество беседок: 12 шт. Количество туалетов для дачи: 20 шт Количество хозблоков и сараев: 12 шт. Количество будок для собкак 12 шт. ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовка 3д проекта, срочно

    Нужна визуализация 3д интерьера Игровая зона. В ней на полу - экран на подиуме (2 варианта), закрытый защитным стеклом. На экране нарисовать играющих с изображением детей (типа интерактивный пол) ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад