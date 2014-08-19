Требуется визуализировать экстерьер коттеджа и сада. Требование максимально реалистичные картинки. Ориентировочно 4-5 картинок. Дом уже построен , вышлю фото и все необходимые размеры.
Текстуровщик Maya, 3ds-Max
Для постоянного сотрудничества ищем хорошего текстуровщика.
Обязанности: Создание и настройка текстур для сцен, УЖЕ подготовленных в Maya, 3ds-Max
Требования:
знания особенностей кривых поверхностей;
понимание принципов развёртки текстуры на объекте;
умение создавать собственные текстуры и корректно наносить свои и готовы текстуры на различные объекты;
Подгонка и сшивание фрагментов текстуры в единую бесшовную карту;
Корректная развёртка отдельных фрагментов;
Разравнивание сложных участков
Условия:
Работа удаленная, без фиксированного графика.
Самое важное: качество и четкие сроки сдачи работы.
Оплата по каждому проекту оговаривается отдельно.
Доступ к рендер-ферме предоставляется.
Заявки фрилансеров
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