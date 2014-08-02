Требуются визуализации жилого комплекса с разных ракурсов. Достаточно подробная проработка деталей. Жду примеры работ и цены (приблизительные). Точная оценка после подробной постановки задачи. Необходимо подготовить 3D визуализацию следующих объектов: ...
Сделать рисунки профнстила 11ти марок
НУЖНО сделать рисунки профнстила, как на vostok-profil.ru/cat/profnastil/
Как минимум такие же красивые, можно лучше )
Всего 11 видов профнастила:
С8-1150
С10-1100
С20-1100
С21-1000
НС35-1000
НС44-1000
Н57-900
Н60-845
Н75-750
Н114-600
Н114-750
Чертежи - прилагаю. Если каких то нет
На рисунках нужно так же как на примере указать 3 размера.
Каждый профиль нужно сделать в 6ти цветах.
ПРОШУ указать стоимость, примерные сроки и этапы оплаты.
Заявки фрилансеров
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