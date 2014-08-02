Сделать рисунки профнстила 11ти марок

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Закрыт17 заявок262 просмотра

НУЖНО сделать рисунки профнстила, как на vostok-profil.ru/cat/profnastil/

Как минимум такие же красивые, можно лучше )

Всего 11 видов профнастила:

С8-1150

С10-1100

С20-1100

С21-1000

НС35-1000

НС44-1000

Н57-900

Н60-845

Н75-750

Н114-600

Н114-750

Чертежи - прилагаю. Если каких то нет

На рисунках нужно так же как на примере указать 3 размера.

Каждый профиль нужно сделать в 6ти цветах.

ПРОШУ указать стоимость, примерные сроки и этапы оплаты.

11 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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