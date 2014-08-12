3D видеомонтаж, создание ролика

Требуется 3D видео монтаж. Требуется сделать видео ролик, от 40 до 90 секунд. Нужна 3D визуализация процесса, прорисовка дателей.

Суть следующая. Есть прибор для женщин сексуального характера. Он надевается на палец мужчине (или самой женщиной), и вставляется. На конце вибромассажер. В конце происходит женский оргазм. Есть только фото. Нужно сделать 3D модели массажера, а также графически показать этот процесс. Точнее уже в ТЗ.

Пишите любые варианты, все они будут рассмотрены. Также просьба сразу писать примерные сроки данной работы