Расшифровка видео

Добрый день! Необходимо перевести в текст часть видео http://www.youtube.com/watch?v=pW2-QzLDZL8

С 80-ой минуты до конца записи, получается 31 минута под расшифровку.

Срок - к 18:00 по Мск сегодня, 19 декабря.

Оплата 11 руб/минута, перечисление на следующей неделе на электронные кошельки (в приоритете ЯД) или на карту Сбера.

Можно разбить на 2 части, соответсвенно нужно 2 исполнителя.