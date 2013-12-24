Транскрибация роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен22 заявки401 просмотр

Здравствуйте!

Имеется около десятка роликов общей длительностью около часа. Надо звук перевести в текст (без ошибок в правонаписании и корректной пунктуацией). Предлагайте цену и сроки.

11 лет назад
Pani_Sukharska
Екатерина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Narcisssa
Малыш 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель. Тексты написаны грамотным языком. Рекомендую!
Приятно сотрудничать! Оплата моментально. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Narcisssa
Малыш 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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