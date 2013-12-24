Здравствуйте! Срочно требуется специалист,имеющий доступ к сайту Википедия. Что необходимо: дополнить уже опубликованую статью на сайте актуальной информацией. Источники и ссылки на авторитетные порталы и даже печатные издания имеются.
Транскрибация роликов
Здравствуйте!
Имеется около десятка роликов общей длительностью около часа. Надо звук перевести в текст (без ошибок в правонаписании и корректной пунктуацией). Предлагайте цену и сроки.
Выбранный исполнитель
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