Фильтр в excel по списку слов

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Завершен2 заявки283 просмотра

Коллеги, добрый день!

Помогите, пожалуйста, с Ехелем. Как можно сделать фильтр по списку слов (я вижу только по максимум 2м словам), а нужно по списку слов.

Составляю СЯ.

Если нет готового решения, то сколько будет стоить скрипт/макрос?

Где на входе будет параметром закладка, содержащая список слов.

Задача срочная. Спасибо.

11 лет назад
silay
43 года
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Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Борис все сделал на отлично. Задача была не стандартная, но все выполнил к обещанному сроку. Спасибо!!
С Андреем приятно сотрудничать - отличный заказчик!

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xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад