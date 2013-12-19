Фильтр в excel по списку слов

Коллеги, добрый день!

Помогите, пожалуйста, с Ехелем. Как можно сделать фильтр по списку слов (я вижу только по максимум 2м словам), а нужно по списку слов.

Составляю СЯ.

Если нет готового решения, то сколько будет стоить скрипт/макрос?

Где на входе будет параметром закладка, содержащая список слов.

Задача срочная. Спасибо.