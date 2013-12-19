Перевести из аудиоформата миникнигу в PDF формат.Красиво оформить .Качество звука хорошее
Фильтр в excel по списку слов
Коллеги, добрый день!
Помогите, пожалуйста, с Ехелем. Как можно сделать фильтр по списку слов (я вижу только по максимум 2м словам), а нужно по списку слов.
Составляю СЯ.
Если нет готового решения, то сколько будет стоить скрипт/макрос?
Где на входе будет параметром закладка, содержащая список слов.
Задача срочная. Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сотрудник для перелинковки и обработки текстов. На постоянной основе, поскольку текстов достаточно много. Тематика женская - кулинария, здоровье, отдых и развлечения, красота и пр. Что необходимо делать: 1) ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется расшифровать запись. Качество - отличное. Общий объем - 3 часа. Цена - 5 руб/мин. Срок - сегодня до 21-00 по МСК. Одному исполнителю - 20-30 мин записи. Оплата - в течение трех ...Завершен11 лет назад
Расшифровка 10 минутной аудиозаписи .Записать в PDF формате ,красиво оформить .Хорошее качество записи. Оплата на Ваш выбор.Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть бизнес - кейс http://hbr-russia.ru/article/934/print Задание: В общем, везде, где есть слово "Перак" - заменить на "Камбоджа", а слово "вымышленная" - убрать вообще из текста. Нужно, ...Завершен11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть простая, но требующая времени задачка. В моем профиле линкедина нужно подтвердить навыки ВСЕХ моих друзей. Это нужно зайти в профиль какждого друга и напротив каждого навыка нажать ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
В приложенном файле, Лист Рабочий файл находятся слова. ИХ 6700. Формат Exel. Надо через поиск(Ctrl+F) выделить ключевые слова и разложить их по страницам. Ключевое слово - это смысл запроса. ...Завершен11 лет назад
- $50
Всем привет! Есть 3 прайс-листа от разных поставщиков. У каждого поставщика названия марок автомобилей написаны по-своему (где-то с большой буквы, где-то с маленькой, где-то латиница, где-то кириллица), нужно: ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется отредактировать и исправить текст на английском. Текст представляет из себя транскрипт видеоролика продолжительностью 41 минута (автоматический транскрипт youtube). Качестно текста высокое, но в нем нет абзацев, не выделены предложения, отсутствуют знаки препинания, ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте Ищу человека для небольших разовых заданий на 200-500р. Перенос статей, обзоров и других материалов. Редактирование для корректного отображения на сайте.Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт11 лет назад