Вакансия редактора

Молодому коллективу для удаленной работы постоянного характера требуется редактор.

Обязанности: проверка статей на соответствие требованиям ТЗ, на наличие вписанных ключей и на их количество, ошибок грамматических и орфографических, соответствие тематики, количества символов, структуры статьи, проверка статей на соответствие необходимому уровню тошнотности.

Среднее количество статей в день: 5–6

Среднее количество символов в статье: 5000 — 7000зн.

Требования к редактору:

-высшее/неоконченное высшее образование;

-отличное знание русского языка.

Будем рады услышать любые предложения, в том числе и по оплате)

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